publicado em 31/01/2022

O apresentador mergulhou na piscina para retirá-la, porém Leyla já não reagia (Foto: Reprodução)

Léo Batista encontrou a mulher Leyla Belinaso já sem vida dentro da piscina de casa, na zona oeste do Rio de Janeiro, na noite de sábado (29). Ela tinha 84 anos e foi achada apoiada em uma boia, com o rosto dentro da água. O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara), que abriu inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.A PMERJ (Polícia Militar do Rio de Janeiro) confirmou a morte. O próprio jornalista acionou a instituição, e uma equipe do 18º BPM foi até o imóvel para "uma ocorrência de afogamento".De acordo com o comunicado, Batista informou aos agentes que estava no interior da residência, enquanto a companheira passava a tarde à beira do espelho d'água.Ele notou que havia algo de errado ao seguir para a área externa a fim de verificar se Leyla estava bem. Ela estava apoiada em um flutuador, do tipo macarrão, com o rosto submerso.O apresentador mergulhou na piscina para retirá-la, porém Leyla já não reagia. Ele então acionou a Polícia, assim como o médico da família para os trâmites legais.Léo estava casado com Leyla desde 1962, com quem teve Cláudia e Mônica Batista. Ela completaria 85 anos no próximo dia 25."A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que uma equipe do 18°BPM (Jacarepaguá) foi acionada até a Rua Arco Íris, no Anil, em Jacarepaguá, na zona oeste, para uma ocorrência de afogamento, neste sábado (29/01).De acordo com o marido da vítima, a mesma estava à beira da piscina e ele, no interior da residência e ao sair, se deparou com a mulher segurando um macarrão-bóia e com a face dentro d’água.De imediato, mergulhou para retirá-la, mas já estava em óbito. Os familiares fizeram contato com o médico da vítima com o intuito de atestar o óbito e liberar o corpo.Registro na 32ª DP."*Com informações do UOL e O Extra.net.