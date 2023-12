Confira detalhes do sepultamento

publicado em 16/12/2023

Médico Alexandre Jabur (Foto: Arquivo Pessoal)

O médico pediatra Alexandre Jabur Ito, de 56 anos, faleceu na manhã desta sexta-feira (15), em Palmas-TO. Ele deixa os pais Dr. Firosi Ito e Maria Adélia Jabur Ito e a irmã, também médica, Fernanda Jabur Ito.Ele era servidor do Hospital Geral de Palmas (HPG) desde 2020, onde atendia pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A Secretaria de Estado da Saúde emitiu uma nota lamentando o falecimento do médico e destacando Alexandre contribuiu de forma significativa com a assistência aos usuários do SUS do Estado e que deixou um legado de bom relacionamento com os colegas e zelo para com os pacientes.O corpo do médico está sendo transladado neste sábado (16) para Votuporanga e será velado no Velório Sagrado Coração, entre às 16h e 17h. O sepultamento será realizado às 17h no Cemitério Municipal de Votuporanga.