publicado em 14/12/2023

Agenor Alves do Nascimento, 89 anos

Falece o senhor Agenor Alves do Nascimento, aos 89 anos. Agenor deixa filhos, netos, bisnetos, demais familiares e amigos.O velório aconteceu no Velório Municipal, em Valentim Gentil e o sepultamento foi às 10h de hoje (14) no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.