Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 14/12/2023

Rosa Gandolfi Rozanez, 88 anos

Faleceu na tarde de quarta-feira (13), no Hospital Unimed de Votuporanga, a votuporanguense Rosa Gandolfi Rozanez, aos 88 anos. Rosa era matriarca da família Rozanez, casada com o senhor Waldemar Rozanez. Ela era moradora do bairro Residencial Jardim do Prado, muito querida em Votuporanga e conhecida na 1ª Igreja Adventista da Promessa de Votuporanga.Ela deixa os filhos Gilmar Rozanez, Maria Cristina Rozanez, Egídio Carlos Rozanez, Paulo Sérgio Rozanez, Paulo Cesar Rozanez e Adina Rozanez, deixa dez netos, além dos demais familiares e amigos. O seu corpo está sendo velado no Cemitério Parque Jardim das Flores e seu sepultamento ocorrerá neste quinta-feira (14), às 13h, no Cemitério & Crematório Jardim das Flores.