Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 18/12/2023

Facece José Aprigio da Silva, 76 anos

Faleceu na noite de ontem (17), o senhor José Aprigio da Silva. José era morador do povoado Vila Carvalho, onde vivia com sua família. Deixa a esposa Ana, familiares e amigos. O sepultamento acontecerá às 17h de hoje no Cemitério Municipal de Nhandeara.