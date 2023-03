Confira os detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 01/03/2023

Foto: Arquivo pessoal

Faleceu em Votuporanga nesta quarta-feira (1), aos 93 anos de idade, o agropecuarista Orlando Beretta, vítima de falência múltipla dos órgãos. Muito conhecido na cidade, Dr, Orlando Beretta foi o fundador da Associação Cultural Ítalo-Brasileira de Votuporanga, onde exerceu dois mandatos consecutivos na presidência da entidade, cargo que ocupou com muito carinho pelo amor que possui pela cultura e pela gente italiana.

Além disso, ele foi também fundador da antiga Guarda Mirim de Votuporanga (foi seu primeiro presidente), do Clube dos 40 e do Lions Clube de Votuporanga, sendo que ocupou a presidência dos dois órgãos.



Juntamente com Nasser Marão (em memória), Dr. Orlando Beretta também participou das instalações de duas importantes empresas de Votuporanga, Laticínios Só-Nata e o Frigorífico 4 Rios, onde foi diretor executivo.