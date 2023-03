Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 20/03/2023

Luís Viveiros, 80 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na segunda-feira (20), o conhecido Luís Viveiros, aos 80 anos. Luís foi por muitos anos proprietário do 1º Tabelionato De Notas e Protesto De Letras e Títulos, que fica na rua Tietê, no Centro de Votuporanga. Ele era viúvo, deixa os filhos Fernando Pereira Viveiros, Ricardo e Jussara, o genro Thiago Brandão, as noras Andressa e Marly, seis netos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento irá acontecer nesta terça-feira (21), no Cemitério Municipal de Votuporanga.