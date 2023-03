Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 08/03/2023

Luzia Beraldo Carlos, 71 anos

Faleceu nesta quarta-feira (8), a senhora Luzia Beraldo Carlos, aos 71 anos, vítima de complicações cardíacas. Moradora de Valentim Gentil, no bairro Centro, ela deixa o esposo Hamilton Carlos, do Escritório Brasil, os filhos Hamilton Carlos Junior e Henrique Beraldo, netas, noras, além dos demais familiares e muitos amigos. Seu corpo está sendo velado no Velório Municipal de Valentim Gentil a partir das 8h, seu sepultamento será às 17h no cemitério Municipal de Valentim Gentil.