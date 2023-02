O pároco residia atualmente em São José do Rio Preto, mas fez história na cidade de Votuporanga onde fundou a paróquia Santa Luzia

publicado em 07/02/2023

Silvio Roberto dos Santos foi padre, escritor, modelo, psicólogo e trabalhou durante muitos anos na TV (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Morreu na tarde desta terça-feira (7), o conhecido padre Silvio Roberto dos Santos, aos 71 anos, vítima de complicações de um câncer, no Hospital da Beneficência Portuguesa, em Rio Preto. Detalhes sobre velório e sepultamento ainda serão decididos pelos familiares do pároco.

O padre Silvio residia atualmente em São José do Rio Preto, estava a frente da paróquia Menino Jesus de Praga, mas

fez história na cidade de Votuporanga onde fundou a paróquia Santa Luzia. No município, ele viveu por 34 anos de sua vida e tem uma lista de mais de 70 projetos realizados em terras votuporanguenses. Isso porque ele também participou da fundação de outras quatro paróquias.

Ele desenvolveu trabalhos notáveis com crianças, jovens, adultos, idosos e tem o carinho do povo votuporanguense. Sem contar as inúmeras edições dos seus tradicionais eventos envolvendo misses.

