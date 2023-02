Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 10/02/2023

Adrielly Neves, 21 anos

Faleceu nesta sexta-feira (10), Adrielly Neves, aos 21 anos. A jovem estava internada há dias no Hospital de Base de Rio Preto e aguardava para realizar um transplante de fígado, mas não resistiu e faleceu. Adrielly Neves deixa os pais Leonice Marques das Neves e Carlos Roberto, a irmã Tatiane das Neves Dias, além dos demais familiares e amigos. Ela será velada, no Velório Municipal Aldo Zara, nesta sexta-feira (10), a partir das 18h e seu sepultamento está previsto para acontecer no sábado (11), às 11h, no Cemitério Municipal de Nhandeara.