Dorival Alfredo Veronezi foi uma figura ilustre e muito presente da cidade, e, principalmente do futebol

publicado em 30/01/2023

Dorival Veronezi falece aos 77 anos (Fotos: Arquivo/A Cidade)

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brFaleceu, por volta de 10h30, desta segunda-feira (30), o ilustre ex-vice prefeito de Votuporanga e ex-presidente da AAV (Associação Atlética Votuporanguense), Dorival Alfredo Veronezi, aos 77 anos.Dorival estava hospitalizado na Santa Casa de Votuporanga e ainda não há informações sobre velório e sepultamento. Ele era casado com Maria do Carmo Souza figueiredo e deixa três filhos, além dos demais familiares e amigos.Sua história está presente em muitos setores de Votuporanga, Veronezi foi diretor do Grupo Disdroga nos anos de 1980 (conglomerado de drogarias, farmácias, postos de combustíveis, restaurante e comunicação), inclusive, fundador do Jornal A Cidade.Ele também foi ex-vice prefeito de Votuporanga, na gestão do prefeito João Nucci. Era figura presente também no comando da educação votuporanguense e foi ex-presidente da FEV (Fundação Educacional) e Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).Além, é claro do esporte, onde fez história na Votuporanguense, quando esteve à frente do time nos anos de 1985, 86, 87 e 89. Dorival é lembrado pelos torcedores por ter sido responsável pelo memorável time de 1987, equipe que chegou às finais da Divisão Intermediária (atual Série A2).