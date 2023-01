Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 04/01/2023

Foto: A Cidade

Faleceu na noite de terça-feira (3), aos 80 anos de idade, um dos mais conhecidos e respeitados educadores de Votuporanga, o senhor Uelinton Garcia Peres, mais conhecido como professor Uelinton.

Uelinton teve mais de 35 anos de dedicação à educação, com passagens marcantes por importantes escolas de Votuporanga, como o antigo IE (Instituto de Educação Manuel Lobo) e Fundação Educacional de Votuporanga, além de colégios em Nhandeara, Tanabi e Buritama. Na década de 1970 ele assumiu a diretoria do antigo Colégio Agrícola, que atualmente é a Etec, e em 2011 se aposentou no cargo de diretor, só que do CEM (Centro de Educação Municipal) “Deputado Narciso Pieroni”.