Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 27/12/2022

Luiz Antônio Borges, 69 anos

Faleceu no dia 23 de dezembro, o senhor Luiz Antônio Borges, aos 69 anos, vítima de Covid-19. Luiz era médico veterinário e estava hospitalizado na Santa Casa de Votuporanga, onde não resistiu aos sintomas da doença e faleceu. Ele deixa a esposa Rosângela Constâncio Borges, os filhos Luiz Antônio Borges Filho, Luiz Henrique Constâncio Borges, Luiz Gustavo Constâncio Borges, os netos Miguel Fernandes Borges e Arthur Gaboardi Dacol Borges, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu no dia 24 de dezembro, às 11h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

A família convida a todos para a Convite da missa de 7º dia, que acontecerá no domingo (1), na igreja São Bento, às 19h.