Confira os detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 12/11/2022

Foto: Arquivo pessoal

Faleceu na sexta-feira (11), aos 75 anos, o senhor José Zucareli, popularmente conhecido como Zé do Foto. Um dos pioneiros do ramo em Votuporanga com o tradicional Foto Studio, ele estava internado já há alguns dias em Rio Preto, por conta de um câncer.