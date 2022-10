Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 06/10/2022

Francisco de Assis Santos, 72 anos (Foto: Reprodução/Facebook)

Faleceu nesta quarta-feira (5), o senhor Francisco de Assis Santos, aos 72 anos, vítima de seticemia. Francisco era pedreiro, conhecido na cidade e morava no bairro Cohab Brisas Suaves. Ele era irmão do ex-vereador Gilvan e deixa sua filha Sueli Santos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (6), às 11h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.