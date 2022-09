Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 15/09/2022

Eufrásio Rocha Silva, 93 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta quinta-feira (15), o senhor Eufrásio Rocha Silva, aos 93 anos. Seu Eufrásio era morador do tradicional de Votuporanga e conhecido por morar por muitos anos na rua Colômbia, na zona Oeste do município. Seu sepultamento está previsto para ocorrer nesta quinta-feira (15), às 17h, No Cemitério Municipal de Votuporanga.