publicado em 19/09/2022

Camila Pelicioni Menezes, 31 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta segunda-feira (19), a conhecida professora Camila Pelicioni Menezes, aos 31 anos. Camila lecionava na rede municipal de ensino “Elza Maria de Souza Figueira”, “Floriano Marzochi” e “Clary Brandão Bertoncini”. Ela deixa o pai Moacir Bento de Menezes, mãe Rosângela Rocha Pelicioni Menezes (em memória) e a irmã Lívia Pelicioni, além dos demais familiares e amigos.