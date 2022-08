Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 26/08/2022

Herminia Antonieto Chierote, 85 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta sexta-feira (26), Herminia Antonieto Chierote, aos 85 anos. Dona Nega como era conhecida, era viúva de Antônio Chiorote, pensionista e moradora do bairro Do Café. Ela frequentava a Catedral de Votuporanga, onde era conhecida na comunidade. Ela deixa os filhos Antônio Aparecido, João Donizete e Maria Bernadete, cinco netos, além dos demais familiares e amigos. Ela está sendo velada, no Velório Municipal de Votuporanga e seu sepultamento está previsto para acontecer neste sábado (27), às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.