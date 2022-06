A única mulher que governo Cardoso foi sepultada nesta segunda-feira (6), no Cemitério Municipal

publicado em 06/06/2022

Faleceu nesta segunda-feira (6), a única mulher que governou Cardoso, Tereza Cespede Borges, aos 77 anos (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

A ex-prefeita de Cardoso, Tereza Cespede Borges, faleceu nesta segunda-feira (6), aos 77 anos. O dia foi de despedidas e homenagens no município, até, o último momento, o sepultamento, que ocorreu às 18h. Tereza não resistiu as complicações de uma pneumonia e faleceu.

Tereza foi a única mulher que governou o município de Cardoso, sendo a responsável por grandes transformações e foi a chama do progresso que impulsionou a cidade, no período de 2005 até 2008.

Ela era viúva de Edson Borges de Paula, que também foi prefeito do município, no período de 1993 até 1996. Edson, porém, faleceu no ano de 1999 e com o passar do tempo a ex-prefeita sentiu a necessidade de estar à frente na política e por isso se candidatou.

Dona Tereza deixa os filhos Luciana, Daniela e Edson Jr., netos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu ontem, às 18h, no Cemitério Municipal de Cardoso.

Luto

A Prefeitura de Cardoso emitiu nesta segunda à tarde uma nota oficial para anunciar o decreto de Luto Oficial por três dias. “Reiteramos nosso profundo sentimento de pesar a todos familiares e amigos da ex-prefeita Tereza”, escreveram em nota.

Quem também lamentou a morte de Tereza foi o deputado estadual e presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), Carlão Pignatari (PSDB), que foi prefeito de Votuporanga na mesma época em que ela governou Cardoso.