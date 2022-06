Confira os detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 29/06/2022

Foto: Redes sociais

Faleceu, aos 36 anos, o jovem votuporanguense Thiago Nakabashi, filho dos conhecidos empresários Júlio (Sapão) e Sara. Além dos pais ele também deixa os irmãos Victor e Vinicius, demais familiares e amigos.