Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 22/06/2022

Isaura Batista de Assis, 75 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta quarta-feira (22), Isaura Batista de Assis, aos 75 anos, vítima de neoplasia. Dona Isaura era moradora do bairro Colinas e deixa os filhos Nadira, Claudemir, José Carlos, Maria Cristina, Hellena de Assis, Madalena Batista e Fábio Batista, além dos demais familiares e amigos. Ela está sendo velada no 'Velório Municipal' de Votuporanga e seu sepultamento previsto para acontecer nesta quinta-feira (23), às 9h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.