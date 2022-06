Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 14/06/2022

Alzira Montouro Rogério, 82 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na segunda-feira (13), a senhora Alzira Montouro Rogério, aos 82 anos. Dona Alzira deixa o esposo Antônio Rogério, as filhas Maria Aparecida Rogério e Neuzeli Aparecida Rogério Francisco, além dos netos Eduardo, Rafael e Natália e o bisneto Lucas. O corpo foi velado no Velório Municipal “Aldo Zara” e o seu sepultamento ocorreu na tarde de segunda-feira (13), às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.