Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 03/05/2022

José Bernardino de Amorim Neto, 61 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na segunda-feira (2), em Vitória Brasil, o senhor José Bernardino de Amorim Neto, aos 61 anos, vítima de morte natural. Careca, como era conhecido em Votuporanga, morou por muitos anos no bairro Vale do Sol e era tapeceiro. Ele deixa a filha Raissa, um neto, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta terça-feira (3), às 11h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.