Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 23/05/2022

Maria Leda Nabuco de Campos, 84 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na madrugada desta segunda-feira (23), a conhecida professora Maria Leda Nabuco de Campos, aos 84 anos. Dona Maria é filha do ex-prefeito Hernani de Mattos Nabuco responsável pelo asfalto em Votuporanga. Ela estava hospitalizada na Unimed, em Votuporanga e era casada com o senhor Reynaldo Zaccara Campos, que foi chefe de Gabinete da Prefeitura na administração do prefeito João Antonio Nucci. Deixa também as filhas Ana Carolina Rainha e Leda Cristina Nabuco de Campos, além dos netos Marco Antonio, Álvaro, Paulo Eduardo e Sofia, além dos demais familiares e amigos.