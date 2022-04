No laudo de Dalliane dos Santos Bartu, de 32 anos, constou como uma das causas de sua morte a dengue

publicado em 22/04/2022

A votuporanguense Dalliane dos Santos Bartu, de 32 anos, faleceu após dias hospitalizada (Foto: Reprodução/Facebook)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA votuporanguense Dalliane dos Santos Bartu, de 32 anos, faleceu na quinta-feira (21), vítima de complicações da dengue. A jovem, que era contadora e moradora do bairro Monte Verde, está sendo velada no Velório da Rosa Mística e será sepultada às 16h, desta sexta-feira (22), no Cemitério Parque Jardim das Flores.De acordo com o apurado, constou no laudo de Dalliane como causas de sua morte edema cerebral, insuficiência hepática e dengue. Ela foi hospitalizada na Santa Casa de Votuporanga na última quarta-feira (13), transferida para o Hospital de Base, de Rio Preto, no domingo de Páscoa, onde não resistiu às complicações e faleceu.A jovem trabalhava no administrativo do Colégio Celtas, deixa o pai Marcos Francisco Bartu, a mãe Eliana Pires dos Santos Bartu, a irmã Evelin, além dos demais familiares e amigos.