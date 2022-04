Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 04/04/2022

Faleceu no domingo (3), o senhor Valdemar Ferreira da Silva, aos 81 anos, vítima de miocardiopatia. Seu Valdemar era mecânico de máquinas pesadas, deixa a esposa Maria José, os filhos Valderes, Vilmari e Valdimara, além dos demais familiares. Seu sepultamento ocorreu no domingo (3), às 17h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.