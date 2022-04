Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 11/04/2022

Paula Domingas Bertellini de Oliveira, 67 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no domingo (10), a senhora Paula Domingas Bertellini de Oliveira, aos 67 anos, vítima de parada cardíaca. Dona Paula era moradora do bairro Parque das Nações, deixa o esposo Osmar Marcolino de Oliveira, os filhos Nádia, Eder e Ana Paula, netos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (11), às 16h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.