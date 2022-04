Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 22/04/2022

Gentil Mequi, 81 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na quinta-feira (21), o senhor Gentil Mequi, aos 81 anos. Seu Mequi, como era conhecido, era morador da Chácara Aviação e era funcionário da antiga Cesp (Companhia Energética de São Paulo). Viúvo, ele deixa os filhos deixa os filhos Sônia Regina Mequi Marton, casada com José Durvalino Marton, Airton César Mequi casado com Amanda Valeria da Silva Mequi, Sirlayne Cristina Mequi casada com Luiz Antônio Fernandes, netos, bisnetos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (22), às 11h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.