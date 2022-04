Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 22/04/2022

Maria Rosia Amarucci Gerotto, 90 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta sexta-feira (22), Maria Rosia Amarucci Gerotto, aos 90 anos, vítima de morte natural. Dona Maria muito conhecida no município, por muitos anos foi membro ativa da Capela Santos Reis. Viúva, ela deixa os filhos Celia, Cesar, Sergio e Sandra, netos, bisnetos, além dos demais familiares e amigos. Ela está sendo velada no Velório Municipal ‘Aldo Zara’ e seu sepultamento previsto para acontecer nesta sexta-feira (22), às 16h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.