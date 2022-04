Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 11/04/2022

Frutuoso Martins Jurenti, 87 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no sábado (9), Frutuoso Martins Jurenti, aos 87 anos, vítima de insuficiência renal. Seu Frutuoso era muito conhecido no município e foi superintendente da Saev no período de 1962 a 1998, era um dos servidores mais antigos da autarquia. Ele era morador do bairro Vila Paes, deixa a esposa Maria Thereza Gouveia Martins, os filhos Robson e Neuseli, cinco netos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu no domingo (10), às 11h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.