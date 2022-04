Confira detalhe de falecimento e sepultamento

publicado em 25/04/2022

Dercílio Bertolaia, 56 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na madrugada do domingo (24), o conhecido servidor público federal, Dercílio Bertolaia, aos 56 anos, após dias hospitalizado na Santa Casa de Votuporanga. Seu Dercílio era filho de Aristides e Jovina Bertolaia (em memória) e deixa irmãos, sobrinhos, tios e a filha Stéfany. Ele era antigo morador da rua Panamá, no bairro Vila América, mas atualmente estava residindo nos últimos anos, em Cardoso. Seu sepultamento ocorreu no domingo, às 17 h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.