publicado em 11/04/2022

Aparecido Alves de Oliveira, 66 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no domingo (10), o senhor Aparecido Alves de Oliveira, aos 66 anos, vítima de câncer. Seu Aparecido era morador Palestina, foi ajudante de pedreiro aposentado e muito conhecido pelo apelido de Chita. Ele era divorciado, deixa os filhos Leandro, Fernando e Leonardo, sete netos, além dos demais familiares. Seu sepultamento ocorreu no domingo (10), às 17h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.