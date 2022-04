Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 18/04/2022

Amaro Dias dos Santos, conhecido ‘Passarinho’, 75 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na sexta-feira (15), o senhor Amaro Dias dos Santos, o conhecido ‘Passarinho’, vítima de pneumonia. Seu Amaro era morador do bairro Cohab Chris e muito conhecido em Alvares Florence. Ele era aposentado e viúvo, deixa os filhos Maria, Cícero, Paulo, José, Joel, Marilúcia, Marinete, Francinaldo, José Carlos e Marcelo, netos e bisnetos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu no sábado (16), no Cemitério Municipal de Álvares Florence.