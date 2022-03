Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte do pecuarista

publicado em 07/03/2022

Bento Giacomini (Foto: Reprodução)

Nesta segunda-feira, dia 7, morreu o pecuarista Bento Hipólito Giacomini, aos 75 anos. Ele lutava contra um câncer. O sepultamento está marcado para as 18h, em Macedônia, município localizado a 18 quilômetros de Fernandópolis.

Bento Giacomini, de família tradicional de Fernandópolis e Macedônia, era diretor do Sindicato Rural de Fernandópolis e foi integrante de várias comissões da Expo Fernandópolis.

Nota

A Santa Casa de Fernandópolis também publicou nota de pesar nas redes sociais. “É com tristeza que recebemos a notícia do falecimento do senhor Bento Hipólito Giacomini, pai de nossa colaboradora Karina Paula Giacomini. Toda a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis vem prestar condolências à família e amigos. Que por intermédio de Nossa Senhora da Misericórdia, Deus possa confortar a todos neste momento!”.





* Com informações de O Extra.net.