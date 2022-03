A morte do jovem Vinicius Kurozawa constou no Boletim Epidemiológico, divulgado pela Prefeitura

publicado em 28/03/2022

A morte por Covid do jovem Vinicius Linconl Aparecido Kurozawa, de 22 anos, constou no Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Votuporanga nesta segunda-feira (28). Ele faleceu, na verdade, no dia 20 de março, no Hospital de Base, em Rio Preto, mas a Secretaria da Saúde de Votuporanga pediu correções na declaração de óbito e, por isso, o óbito do rapaz constou no boletim desta segunda, informou a Prefeitura.Vinicius era estudante, natural de Itu, e, segundo o informe, tinha comorbidades. Ele morava no centro da cidade e deixa os pais Jefferson e Marcia Aparecida Kurozawa. Seu corpo foi sepultado no dia 21 de março, às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.No informe, também constaram mais 54 casos de Covid. Assim, o total de casos diagnosticados em Votuporanga, desde o início da pandemia, subiu para 27.680.Em relação ao cenário de moradores hospitalizados e de internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), os números subiram para quatro e três, respectivamente. E na Santa Casa, a enfermaria e os leitos de UTI da ala Covid permanecem vazios.Já em relação aos casos suspeitos no município, que aguardam os resultados dos testes, o número caiu para 2.274, assim como o de casos com sintomas leves, que diminuiu para 412.O "vacinômetro" revela que mais 544 doses do imunizante contra a doença foram aplicadas no município. Dessas, 37 foram primeiras doses, 140 foram segundas doses e as demais 367 foram doses de reforço.Assim, o município totaliza 223.355 doses aplicadas: 87.856 primeiras doses, 84.303 segundas doses e 51.196 doses de reforço.