publicado em 02/03/2022

Naiara da Silva Lopes, aos 33 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta quarta-feira (02), a assistente social Naiara Silva Lopes, carinhosamente conhecida como “Nai Lopes”, aos 33 anos. Moradora do bairro Pozzobon, ela trabalhou no caixa do Proença supermercados.

Naiara deixa a mãe Maria de Fátima, o pai Roberto Lopes (proprietário da casa de móveis Lopes em Votuporanga) e o irmão Leandro da Silva Lopes, além de amigos e outros familiares.