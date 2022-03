Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 01/03/2022

Manoel Apparecido Baptista, aos 79 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no começo da noite de sexta-feira (25), o lavrador aposentado Manoel Apparecido Baptista, aos 79 anos, vítima de miocardiopatia. Ele era morador do Vila Célio Honório, em Votuporanga.