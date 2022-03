Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 07/03/2022

Hildo Lopes de Bomfim, aos 64 anos (Foto: Arquivo Pesssoal)

Faleceu no sábado (05), o aposentado Hildo Lopes de Bonfim, aos 64 anos, vítima de neoplasia e outros problemas que comprometeram sua saúde. Senhor Hildo residia em Votuporanga há oito anos, seu último endereço foi o bairro Cecap II.