Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 15/03/2022

Edson Ferreira Ramos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na segunda-feira (13), o motorista Edson Ferreira Ramos, carinhosamente conhecido como “Neguinho”, aos 54 anos, vítima de infarto. Ele residia no bairro Pozzobon, deixa os filhos Everton, Elaine, Emerson, Edson e João Vitor, além das netas Lívia e Emanuelly e os demais familiares e amigos. A cerimônia de sepultamento ocorreu na tarde do mesmo dia, no Cemitério Municipal de Votuporanga.