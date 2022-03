Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 08/03/2022

Caio Soares Cardoso de Lima, aos 41 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu no sábado (05), o autônomo Caio Soares de Lima, aos 41 anos. Ele já enfrentava uma patologia, mas foi vítima de parada cardíaca e insuficiência respiratória.