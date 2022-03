Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 01/03/2022

Agnaldo Martins de Assunção Melo, o “Guina”, aos 42 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na manhã desta terça-feira (01), o entregador Agnaldo Martins Assunção Melo, carinhosamente conhecido como “Guina”, aos 42 anos, vítima de complicações da cirrose e de parada cardíaca. Ele passou 15 dias internado na Santa Casa de Votuporanga, recebeu alta, mas teve que voltar ao hospital, foi quando não resistiu e veio a óbito.