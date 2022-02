Durvalino Comar era uma das maiores lideranças da história de Votuporanga no esporte e também na política

publicado em 17/02/2022

O corpo de Durvalino Comar, uma verdadeira liderança no esporte e na política de Votuporanga, será sepultado nesta quinta-feira (17), às 11h (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

Faleceu, na quarta-feira (16), aos 85 anos de idade, o conhecido pecuarista Durvalino Comar, uma das maiores lideranças da história de Votuporanga no esporte e também na política. Seu corpo está sendo velado no Velório Municipal ‘Aldo Zara’ e seu sepultamento está previsto para acontecer esta quinta-feira (17), às 11h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Em 1965, Durvalino fundou a Liga Votuporanguense de Futebol, que organizava os campeonatos amadores locais e regionais. Foi presidente da extinta Associação Atlética Votuporanguense em 1966, presidente do Clube dos 40 e do Lions Clube de Votuporanga nos anos 60, além de vice-presidente do Assary Clube de Campo e conselheiro do Votuporanga Clube.Na política, ele concorreu no mais acirrado pleito eleitoral já existente na história de Votuporanga. Foi no ano de 1972 quando a cidade se dividiu na famosa disputa “Fubá, contra o Maracujá”. Durvalino Comar foi o candidato a vice-prefeito na chapa liderada por Onofre de Paula, que era o candidato do “Fubá”. A eleição foi vencida pela chapa do Maracujá, que elegeu o prefeito Luiz Garcia De Haro, mas o “Fubá” fez a Câmara de Vereadores e ficou famoso pela participação de Onofre de Paula e Durvalino Commar.Além de fazendeiro, Durvalino notabilizou-se nos negócios com o comércio de café e mantinha seu escritório na rua São Paulo. Ele, que era morador do Centro de Votuporanga, deixa a esposa Maura da Silva Comar, os filhos Sefora, Vinicius, Rogério e Débora, genros, noras, também netos e bisnetos, além dos demais familiares e amigos.