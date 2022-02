O corpo de Ana Carolina foi encontrado durante o plantão da profissional no Pronto-Socorro Central de Cubatão, em 24 de janeiro

publicado em 02/02/2022

na Carolina Borges Gorga sofreu um infarto agudo do miocárdio e faleceu no local (Foto: Reprodução)

A causa da morte da médica de Cardoso de 30 anos encontrada sem vida dentro de um banheiro do Pronto-Socorro de Cubatão foi divulgada pela Polícia Civil. Segundo o laudo necroscópico obtido pelo g1 nesta quarta-feira (02), Ana Carolina Borges Gorga sofreu um infarto agudo do miocárdio e faleceu no local. As investigações continuam.O corpo de Ana Carolina foi encontrado durante o plantão da profissional no Pronto-Socorro Central de Cubatão, em 24 de janeiro. Equipes da Polícia Civil foram acionadas para atenderem ao caso, que foi registrado como morte suspeita, devido à falta de informações sobre o que levou a profissional a perder a vida.O corpo dela foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Praia Grande, onde passou por exames. Conforme informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) nesta quarta-feira (02), o laudo necroscópico ficou pronto e apontou um infarto agudo do miocárdio como causa da morte da médica.O laudo, no entanto, ainda não foi suficiente para a Polícia Civil encerrar o caso. Segundo a corporação, as investigações continuam pelo 3º DP de Cubatão. Laudos complementares estão em andamento, e assim que finalizados, também serão analisados pela autoridade policial para a conclusão da investigação.Além de atuar no PS, Ana Carolina fazia residência de cirurgia plástica em um hospital particular de Santos, cidade vizinha a Cubatão. Por meio das redes sociais, muitas pacientes afirmaram que ela era uma ótima profissional, carinhosa e dedicada, e que mudou a vida delas com os procedimentos cirúrgicos que fez.Segundo o médico cardiologista Luiz Claudio Behrmann Martins, que atua na Santa Casa de Santos, o infarto agudo do miocárdio, ou ataque cardíaco, é causado pela obstrução do fluxo sanguíneo das artérias do coração.Essa interrupção pode ser causada por placas de gordura, espasmos no vaso sanguíneo ou por reação inflamatória da própria artéria. Os sintomas podem ser, geralmente, dor torácica, sudorese, náuseas, cansaço e desmaio.A condição é fatal, segundo o cardiologista, quando há lesão muscular irreversível, pouco oxigênio no coração devido ao baixo fluxo sanguíneo ou arritmia cardíaca.*Com informações de Região Noroeste e g1.