Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 03/02/2022

Rosalina Cantidia Martins Soares, aos 87 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na quarta-feira (02), às 13h30, a doméstica Rosalina Cantidia Soares ou carinhosamente conhecida como dona Rosa, aos 87 anos, vítima de problemas cardíacos. Ela era moradora do bairro Jardim Botura e viúva de Guilherme Martins Soares.Dona Rosa deixa os filhos Maria Aparecida Soares Cordeiro, casada com Washignton Luiz e Antônio de Padua Martins Soares, casado com Velci do Carmo, além dos netos Emerson, Jeferson, Adriano, Tiago e Carolina, três bisnetos e os demais familiares e amigos.Seu corpo está sendo velado no velório municipal e a cerimônia de sepultamento ocorrerá às 10h desta quinta-feira (03), no Cemitério Municipal de Votuporanga.