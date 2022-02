Cineasta, cronista e jornalista estava internado Hospital Sírio-Libanês, na região central da cidade, desde dezembro, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). Ele morreu na madrugada desta terça (15)

publicado em 15/02/2022

Ele estava internado desde dezembro do ano passado no Hospital Sírio-Libanês, na região central da cidade (Foto: Reprodução)

O cineasta, cronista e jornalista Arnaldo Jabor, de 81 anos, morreu na madrugada desta terça (15) em São Paulo. Ele estava internado desde dezembro do ano passado no Hospital Sírio-Libanês, na região central da cidade.

O velório será realizado uma cerimônia fechada para familiares e amigos próximos em São Paulo na tarde desta terça-feira (15). À noite, o corpo de Jabor será levado para o Rio de Janeiro, onde será realizada uma nova cerimônia, aberta ao público, no Museu de Arte Moderna (MAM).

O corpo será cremado na capital fluminense.

Jabor havia sido hospitalizado após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). Segundo a família, ele faleceu por volta da meia-noite, em decorrência de complicações do AVC.

Jabor dirigiu "Eu sei que vou te amar" (1986), indicado à Palma de Ouro de melhor filme do Festival de Cannes. Era colunista de telejornais da TV Globo desde 1991.



*Com informações do g1.