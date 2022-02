Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 21/02/2022

Luiz Roberto Brambilia, aos 67 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na sexta-feira (18), o caminhoneiro Luiz Roberto Brambilia, aos 67 anos, vítima de câncer no pulmão. Ele estava internado no HB (Hospital de Base), em Rio Preto.