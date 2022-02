Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 28/02/2022

Júlia Lopes de Almeida Nunes, aos 88 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no sábado (26), a professora aposentada Júlia Lopes de Almeida Nunes, aos 88 anos, vítima de causas naturais. Ela era moradora da rua Sergipe, localizada no Centro de Votuporanga e viúva do senhor José Nunes Pereira.

Professora por muitos anos em Votuporanga, a última escola em que lecionou foi a E.E Prof ª Sarah Arnoldi Barbosa, a SAB.