publicado em 22/02/2022

Iracema Marquiori, aos 88 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na segunda-feira (21), a aposentada Iracema Marquiori, aos 88 anos, vítima de insuficiência respiratória. Ela faleceu na UPA (Unidade de Pronto Atendimento).