Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 01/02/2022

Faleceu no domingo (30), Iracema Alves de Oliveira, aos 79 anos vítima de problemas cardíacos. Ela era moradora do bairro Estação e deixa familiares e amigos. A cerimônia de sepultamento ocorreu na segunda-feira (31), no Cemitério Municipal de Votuporanga.