Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 28/02/2022

Genoefa Serri Crescensio, aos 100 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no domingo (27), a costureira aposentada Genoefa Serri Crescensio, vítima de complicações após ter sofrido um AVC (Acidente Vascular Cerebral). No dia 16 de fevereiro ela estava comemorando a chegada do seu centenário.